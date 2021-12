Maltempo, Eolie ancora isolate: settimana difficile per i collegamenti

MeteoWeb

Anche oggi le isole Eolie sono isolate per il forte vento che soffia da ovest-nord ovest. E’ stata una settimana difficile per le isole dell’arcipelago, in particolare per quelle più piccole come Alicudi. Filicudi, Panarea, Stromboli e il piccolo borgo di Ginostra, con i collegamenti marittimi fortemente penalizzati a causa del Maltempo. Le mareggiate che si sono abbattute nelle ultime 24 ore hanno inferto un altro duro colpo alle già precarie strutture portuali. I marosi hanno invaso le borgate di Canneto e Acquacalda a Lipari, dove nel belvedere di Quattrocchi e’ stata anche abbattuta una palma gigante per fortuna senza conseguenze; danni anche a Stromboli in localita’ Ficogrande, Filicudi Pecorini e a Salina.