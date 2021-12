Maltempo, forte nevicata su Bergamo: rinviata la partita di Champions tra Atalanta e Villareal – FOTO

MeteoWeb

Le nevicate che oggi hanno colpito la Lombardia, arrivando ad imbiancare anche Milano, non hanno risparmiato la Bergamasca. Buona parte della provincia stamattina si è svegliata sotto la neve, caduta in maniera fitta fin dalle prime ore del giorno nelle valli e poi anche sul capoluogo. In tarda mattinata, le precipitazioni nevose si sono intensificate nelle valli. Nel pomeriggio, la neve è arrivata anche in pianura.

Ora però una fitta nevicata sta colpendo Bergamo, proprio a pochi minuti dall’inizio della delicata sfida di Champions League tra l’Atalanta e il Villareal, decisiva per le sorti dei bergamaschi nella competizione. I teloni, disposti sul terreno di gioco alla vigilia in previsione della nevicata, sono stati tolti alle 17.30, proprio quando le precipitazioni nevose, fin lì abbondantemente miste ad acque, sono aumentate d’intensità.

L’arbitro inglese Taylor farà un altro sopralluogo: in assenza di condizioni di praticabilità del campo, che adesso viene sgombrato a mano dagli addetti, la partita sarebbe nell’eventualità rinviata a giovedì 9 dicembre.

AGGIORNAMENTO

La partita è stata ufficialmente rinviata a domani, 9 dicembre, alle 16:30: troppo forte la neve che cade su Bergamo per consentire il regolare svolgimento della gara.