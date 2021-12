Maltempo, terribile gelicidio in Emilia Romagna: rami avvolti dal ghiaccio sull’Appennino tosco-emiliano, tanti disagi – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve sta dominando la scena meteorologica di questo mercoledì 8 dicembre al Nord, arrivando fino in pianura e imbiancando anche grandi città come Milano e Torino. Ma insieme alla neve, c’è anche un altro pericolo dovuto alle basse temperature: il gelicidio, noto anche come “pioggia congelata“. Il fenomeno è stato particolarmente intenso sull’Appennino tosco-emiliano, dove le temperature sono sotto zero, e in modo particolare nel Reggiano, dove sta provocando molti problemi alla circolazione.

Si tratta, infatti, di una delle condizioni meteorologiche più pericolose che ci sia in assoluto. Si tratta di una vera e propria pioggia di ghiaccio, provocata dal fenomeno della sopraffusione, cioè la presenza di strati d’aria calda in quota mentre al suolo fa ancora freddo. Così nell’atmosfera i fiocchi di neve si sciolgono alle alte quote dove trovano l’aria calda e diventano pioggia, ma poi quando stanno per toccare il suolo si congelano nuovamente perché le temperature ai bassi strati rimangono fredde e localmente sottozero. Quando arriva al suolo, il gelicidio forma uno strato di ghiaccio trasparente, omogeneo, liscio e molto scivoloso, racchiudendo i rami degli alberi, gli arbusti, gli steli dell’erba, i cavi elettrici all’interno di un involucro assai duro di acqua cristallizzata e trasparente. Si tratta di condizioni molto pericolose per pedoni e automobilisti e alberi e linee elettriche possono facilmente cadere sotto il suo peso.

Proprio il Reggiano oggi ha rappresentano il confine tra pioggia e neve in Emilia Romagna, dove la “Dama Bianca” è scesa fino in pianura, dal Piacentino al Reggiano occidentale.

