Maltempo, in arrivo gelate notturne a Venezia: mezzi spargisale in azione da stasera

La Protezione Civile e la Centrale operativa della Polizia locale del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, dalle ore 22 di questa sera entreranno in azione gli spargisale. I mezzi interverranno lungo la viabilità carrabile della terraferma, di Piazzale Roma e del Tronchetto, limitatamente a rotatorie, cavalcavia e sottopassi. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.

La Protezione Civile del Comune di Venezia ricorda che è disponibile materiale informativo per fronteggiare al meglio, col concorso di tutti, i disagi dovuti da eventuali gelate. In particolare, la Protezione Civile si attiva in previsione di nevicate e gelate eccezionali, che possano compromettere la normale percorribilità di strade ed accessi, coordinando gli interventi in accordo con altre strutture competenti; il Comune di Venezia è competente per la viabilità pedonale e carrabile comunali: tramite ditte convenzionate garantisce lo spargimento di sale sui percorsi carrabili di competenza comunale e cura la distribuzione di sale alle sole scuole comunali che presentano scoperti interni.