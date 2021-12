Maltempo in Calabria: trombe marine avvistate a Crotone e Tropea – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Giornata di maltempo oggi in Calabria. Mentre è tornato a nevicare sulla Sila, fino ai 1.200 metri di quota ma con fiocchi anche localmente più in basso, una tromba marina si è formata nel mare davanti alla costa di Crotone, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Fortunatamente il vortice è rimasto sul mare, senza provocare danni sulla terraferma.

Una tromba marina è stata avvistata anche davanti alla costa di Tropea, nel Vibonese.

