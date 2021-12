Maltempo in Molise: la piena del fiume Biferno travolge un’area di sosta e un edificio in provincia di Campobasso

MeteoWeb

Le piogge abbondanti degli ultimi due giorni hanno creato danni e disagi in Molise. La situazione piu’ difficile, in provincia di Campobasso, nei territori di Castellino del Biferno e Lucito, dove la piena del fiume Biferno ha travolto un’area di sosta e un edificio. L’area in questione si trova accanto alla Fondovalle Bifernina.

“Si tratta di una zona dove c’erano gia’ problemi di erosione – spiega il sindaco di Castellino, Enrico Fratangelo – ma ora con le ultime piogge la situazione si e’ ulteriormente aggravata. E’ necessario intervenire urgentemente per evitare che ci siano ulteriori problemi e speriamo che la Regione possa intervenire stanziando i fondi necessari”.