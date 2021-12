Maltempo: in Sardegna gelo, grandine e neve anche sotto i 500 metri

MeteoWeb

Temperatura molto basse in Sardegna e neve anche sotto i cinquecento metri di altezza. A Mandas, a circa cinquanta chilometri da Cagliari, una grandinata ha ricoperto di bianco strade e tetti del paese. Per il momento situazione sotto controllo per quanto riguarda la sicurezza e la circolazione nelle strade: non si registrano particolari interventi da parte dei vigili del fuoco.