Maltempo in Sardegna: vento e pioggia nel Nuorese, attese mareggiate sulle coste

Basse temperature, piogge e vento, soprattutto nel Nuorese, ma l’allerta meteo che la Protezione Civile regionale ha diramato da oggi fino alla mezzanotte di domani non sta arrecando danni o disagi alla popolazione in Sardegna. A partire da Fonni, dove alle 12 la situazione e’ sotto controllo: si segnalano solo alcuni tratti ghiacciati sulla Strada provinciale 69 e sul passo Caravai, per i quali si richiede attenzione agli automobilisti che provengono da Lanusei. Nessun ostacolo, invece, sulla strada a scorrimento veloce.

Il dirigente della Polizia stradale di Nuoro Leopoldo Testa, contattato da AGI, segnala la presenza di pioggia e vento a Lanusei cosi’ come sulla Strada statale 389 Nuoro-Lanusei e pioggia sulla Strada statale 131 fino a San Teodoro. Anche sulla Strada statale 129 trasversale sarda si segnalano leggera pioggia e vento.

Le previsioni piu’ critiche nell’isola, per il pomeriggio, interesseranno le coste del Mare di Sardegna, dove sono previsti venti sud-occidentali in progressiva intensificazione e forti mareggiate, con onde che potrebbero raggiungere i 4-5 metri di altezza.