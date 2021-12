Maltempo in Toscana: criticità nel Pistoiese, livello dei torrenti in aumento e frane [FOTO]

MeteoWeb

L’azione instabile atlantica, come da previsioni meteo, sta interessando in queste festività natalizie gran parte d’Italia. Dopo una giornata di Natale all’insegna delle piogge diffuse soprattutto al Centro, localmente sulle medie e basse pianure del Nord, i fronti instabili, per questa giornata odierna, continueranno a interessare queste medesime regioni, spingendosi poi anche verso il Sud Italia.

In tale contesto, sono state segnalate criticità in Toscana, in particolare nel Pistoiese: è chiusa in entrambi i sensi la via Modenese, nel tratto cittadino che va da Capostrada a Ponte Calcaiola, alla periferia di Pistoia, a causa della caduta sulla sede stradale di un grosso masso del peso di oltre 3 quintali, che si è distaccato da una proprietà privata a monte della strada e che ha invaso la carreggiata.

“Sul posto – ha reso noto l’assessore alla protezione civile del Comune di Pistoia, Alessio Bartolomei – è intervenuta la protezione civile comunale, insieme a personale dei cantieri comunali. La strada rimarrà chiusa per qualche giorno in attesa di capire come intervenire con il disgaggio di altri massi che si stanno per staccare dallo stesso fronte. I tempi di riapertura della strada non è detto che siano brevi“. “Abbiamo torrenti che si stanno riempiendo e piccoli fossi che straripano, un’abitazione allagata in località Santomoro e un paio di piccole frane lungo le strade collinari,” ha concluso l’assessore.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: