Maltempo in Toscana: neve sui passi nell’Aretino, quasi un metro sull’Amiata, disagi sulle strade – FOTO

Dopo una notte di nevicate sui passi montani di Casentino e Valtiberina, il manto bianco si e’ alzato a circa 30 centimetri. I mezzi spargisale e spalaneve sono ancora al lavoro per ripulire le strade, percorribili con pneumatici da neve o catene. Neve anche sulle colline di Valdichiana e Valdarno con una coltre meno spessa e con viabilita’ senza difficolta’.

Riaperta in mattina la E45 dopo il blocco imposto ai mezzi pesanti nella notte. Per la serata e’ prevista la formazione di ghiaccio dunque la percorrenza delle strade, soprattutto sui passi, e’ consigliata solo con gomme invernali e per necessita’.

Sull’Amiata, soprattutto tra la quota rifugi e la vetta, sono caduti molti centimetri di neve: 70 centimetri ai poli Contessa, Macinaie, Cantore, Marsiliana e, quasi un metro in vetta (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I problemi maggiori si sono riscontrati sulle strade. Da ieri sono entrati in azione i mezzi spazzaneve del comune di Santa Fiora (Grosseto) e i volontari della Vab Amiata stanno rimuovendo rami e alberi che ostruiscono molte strade che portano alla vetta. Problemi anche sulle colline Metallifere. A Montieri, per tutta la notte volontari e operai comunali sono stati al lavoro per sgomberare le strade d’accesso e le vie del paese dalla neve. Domani e’ confermata l’apertura di alcuni impianti sciistici della montagna.

Tre uomini con le loro handbike elettriche sono rimasti bloccati nella neve, in una zona impervia nel comune di Londa (Firenze), in localita’ Rincine: sono stati soccorsi e recuperati dai Vigili del Fuoco. L’intervento e’ stato effettuato dai Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con il supporto dell’elicottero Drago del nucleo di Arezzo. Le condizioni dei tre uomini, fanno sapere i soccorritori, sono risultate buone: soltanto un lieve principio di ipotermia.