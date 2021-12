Maltempo, paesaggi incantati in Valle d’Aosta: tanta neve fresca oggi ricopre Courmayeur [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Tanta neve fresca è caduta nelle scorse ore in Valle d’Aosta: è stato un risveglio imbiancato e suggestivo a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco.

Nella città di Aosta, sono caduti tra i 10 e i 30 centimetri, mentre più copiosa la nevicata nell’alta Valle dove si misura una coltre tra i 40 e i 50 centimetri. Neve in quantità anche in bassa Valle con livelli tra i 20 e i 30 centimetri.

Oggi, Festa dell’Immacolata, sono previste precipitazioni nevose diffuse nella regione, abbondanti nel settore nord-occidentale, in attenuazione da metà pomeriggio.

Le temperature sono in calo, con lo zero termico da 700 a 1000 metri.

