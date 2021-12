Maltempo, incidente in Alto Adige: scuolabus si ribalta sulla neve, 2 feriti

MeteoWeb

Incidente questa mattina a Prato allo Stelvio in Alto Adige: a causa della strada innevata, l’autista ha perso il controllo del bus che stava portando una quarantina di ragazzi alla scuola media del paesino ai piedi dello Stelvio.

Il mezzo è finito parzialmente fuori strada per poi ribaltarsi su un lato. I passeggeri hanno lasciato il bus attraverso il lucernaio sul tetto.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso Pelikan 3.

Solo due ragazzi sono rimasti feriti, in modo lieve.