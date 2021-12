Maltempo, inizia la grande nevicata dell’Appennino: lo spettacolo di Pietracamela sotto la neve nella notte – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ iniziata in serata la grande nevicata attesa sull’Appennino centrale: proprio dalla zona più colpita, nel nord dell’Abruzzo, arrivano le immagini fornite a MeteoWeb da Paolo De Luca, che dal delizioso borgo di Pietracamela, situato a 1.000 metri di altitudine in provincia di Teramo nell’Abruzzo settentrionale, vicino al confine con Lazio e Marche, testimonia lo spettacolo della nevicata pre-natalizia al momento soltanto iniziata. Tutta l’area appenninica marchigiana e abruzzese sarà ricoperta nelle prossime 24 ore da un manto nevoso molto spesso fino a quote collinari: domani, infatti, le temperature si abbasseranno e la neve si poserà al suolo fino ai 600–700 metri di quota, con fiocchi anche un po’ più in basso. Oltre i 900 metri gli accumuli saranno molto rilevanti.