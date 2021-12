Maltempo, forti raffiche di vento: isole Tremiti isolate da due giorni

MeteoWeb

Le Tremiti (Foggia), l’arcipelago delle cinque isole situato a 24 miglia dal porto molisano di Termoli (Campobasso), sono isolate da due giorni a causa del maltempo. Le avverse condizioni meteo e le forti raffiche di vento hanno interrotto da ieri i collegamenti via mare. La motonave “Isola di Capraia” e’ rimasta in porto.

Intanto la Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino in serata. Il bollettino prevede mare agitato e vento di nord-ovest forza 7. Solo alcuni pescherecci piu’ grandi della flottiglia molisana sono usciti in mare per le battute di pesca. La maggior parte sono rimasti nello scalo.