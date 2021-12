Maltempo Liguria, emergenza frane nella provincia di La Spezia: “massima prudenza”

MeteoWeb

Il maltempo sta causando di nuovo diversi problemi sulla rete stradale spezzina. Nella giornata di Natale si sono verificate alcune frane che hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre di pronto intervento del servizio tecnico della Provincia. La situazione in corso ha richiesto la variazione della circolazione lungo le strade provinciali SP.23 in località Castelnuovo Magra, SP.28 zona Monte Marcello, in località Torretta, e SP.29 zona Monte Marcello, dove sono stati attivati i sensi unici alternati dopo la messa in sicurezza della rete viaria a seguito di evento franoso.

L’intervento dei tecnici della Provincia ha evitato la chiusura delle strade. “La situazione è in pieno sviluppo, per questo sono state attivate tutte le nostre risorse, la condizione meteo è ancora segnata da pioggia, per questo le nostre squadre continueranno ad operare per garantire la messa in sicurezza delle arterie principali anche attraverso attività di monitoraggio. Siamo in contatto con tutte le amministrazioni comunali interessate per garantire che nessuna località venga isolata – spiega il Presidente Pierluigi Peracchini –. Serve comunque la massima prudenza sulle strade“. Alle ore 20:30 la situazione era in fase di valutazione anche per altri allarmi dovuti a situazioni franose in più località della Provincia.