Maltempo Molise, frana isola il paese di Castelpizzuto: “famiglie, agricoltori e allevatori allo stremo”

“Con la tempesta di neve e freddo in arrivo sull’Italia per l’Immacolata si aggrava la situazione del paese di Castelpizzuto in Molise isolato da quasi un mese da una frana che sta praticamente bloccando i rifornimenti di foraggio per gli animali, il passaggio dei mezzi agricoli e le consegne di carne, latte e formaggi, paralizzando l’attività delle imprese e causando problemi e difficoltà alle famiglie“: è quanto denuncia la Coldiretti in occasione della protesta con i trattori organizzata alle porte del paese isolato da agricoltori e allevatori ormai allo stremo.

“La via di emergenza realizzata per garantire i collegamenti non è infatti adatta al passaggio dei mezzi pesanti e quindi all’attività delle aziende agricole e degli allevamenti con problemi anche per la consegna di alimenti deperibili. Una situazione – afferma Coldiretti – che rischia di aggravarsi con le il gelo e le nevicate in arrivo. Per questo Coldiretti Molise chiede alla Regione che il problema venga affrontato e risolto in tempi rapidi con un’azione di contenimento della frana e il ripristino della strada principale“.

“La situazione che sta vivendo la comunità di Castelpizzuto è emblematica di una realtà nazionale dove sono a rischio idrogeologico 7252 comuni, ovvero il 91,3% del totale, secondo Ispra. A causa dei cambiamenti climatici – evidenzia Coldiretti – gli eventi estremi sono sempre più frequenti, quasi 6 al giorno, con +38% nel 2021 rispetto all’anno precedente, con manifestazioni violente fra bufere di acqua, vento, ghiaccio e neve che provocano danni e vittime perché i terreni non riescono ad assorbire l’enorme quantità di precipitazioni che si scaricano al suolo“.

“Il risultato è che oltre sette milioni gli italiani vivono oggi in zone dove esiste il pericolo di frane e alluvioni. A questa situazione non è certamente estraneo il fatto che negli ultimi 25 anni è sparto oltre ¼ della terra coltivata (-28%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari. Per questo – conclude la Coldiretti – l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne“.