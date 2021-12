Maltempo Napoli: allagamenti e frane nell’area flegrea, la galleria del Campiglione a Pozzuoli invasa dall’acqua

MeteoWeb

Le piogge torrenziali cadute nell’area flegrea nelle scorse ore ha creato disagi alla circolazione stradale.

Allagata la galleria del Campiglione tra Pozzuoli alta e Quarto: l’asse viario, di importanza fondamentale in quanto via di fuga in caso di calamità naturale, è stato invaso dall’acqua, in particolare nei pressi dei due ingressi.

Segnalati problemi alla circolazione con forti rallentamenti e auto in panne.

Allagamenti si sono registrati anche a Bivio a Quarto, nelle zone di Pisani, Montagna Spaccata, San Martino e Licola mare a Pozzuoli. Registrate anche frane a Cigliano e Monterusciello.

