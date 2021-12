Maltempo, neve in pianura in Emilia Romagna: imbiancata Piacenza, fiocchi anche a Reggio Emilia – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi, la neve scende fino a quote di pianura in Emilia Romagna: le zone più favorite saranno quelle occidentali tra Piacenza e Parma. Le prime precipitazioni sull’Emilia occidentale sono già iniziate, con deboli nevicate fino in pianura.

La neve è arrivata già a Piacenza, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. In questo momento a Piacenza, ci sono -1°C, dopo che era stata raggiunta una minima di -2°C. 0°C si registrano invece a Reggio Emilia, dove è già arrivato qualche fiocco di neve. A Bologna, ci sono +4°C e la città potrebbe ricevere solo pioggia oggi, al massimo qualche fiocco nella notte.

