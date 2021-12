Maltempo, neve sulle montagne nel Lazio: impegnati spazzaneve – FOTO

MeteoWeb

Cade ancora la neve sulle montagne del Lazio. L’Astral (Azienda regionale strade Lazio) ha messo in funzione gli spazzaneve a Forca d’Acero, al confine tra la Ciociaria e l’Abruzzo, sulla Filettino-Capistrello, a Campo Staffi, sulla Licinese, sulla 411 Sublacense che collega le provincia di Roma e Frosinone e a Campocatino. In questa stazione sciistica la neve caduta nelle ultime ore ha portato il manto bianco fino a 40 centimetri. Le lame per togliere la neve sulle strade hanno lavorato anche sulla Regionale 4bis del Terminillo (Rieti). Inoltre, diversi nubifragi si sono verificato questa stasera in diverse zone del Lazio, in particolare nell’alta Valle Aniene e nel frusinate, con 20mm di pioggia caduti a Ceccano e Arnara, .

La neve è arrivata anche Vallinfreda (RM), dagli 870 metri circa. Nel VIDEO di seguito postato sui social sono visibile nevicate intermittenti e concentrate durante le precipitazioni più intense: