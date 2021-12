Maltempo, freddo e forte vento in Puglia: la neve tonda imbianca alcune località nel Salento – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti venti e freddo oggi in Puglia, dove alcune località del Salento sono state imbiancate dal graupel (o neve tonda). Dalle 8 del mattino, spiaggia bianca lungo la costa di Porto Cesareo, a nord della provincia di Lecce. Precipitazioni intermittenti si sono verificate tanto sulla costa quanto sull’entroterra.

Un rovescio di graupel ha imbiancato anche il territorio di Galatina, i centri dell’arco nord Salento, tra Veglie, Salice Salentino, Carmiano, Leverano e i centri limitrofi del Brindisino (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Si registra anche vento forte da nord e temperature minime di +3-4°C, con ulteriore abbassamento fino a 0°C in serata.

Cos’è la neve tonda

La neve tonda (sinonimo di “gragnola” o “graupel“) è un tipo di precipitazione ufficialmente riconosciuta sia dalla World Meteorological Organization che dal Servizio Meteorologico Nazionale dell’Aeronautica Militare. Le sue caratteristiche sono talmente tanto chiare che non è possibile confonderla né con la neve né con la grandine. E’ una precipitazione solida costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi con un diametro compreso tra i 2 e i 5 millimetri. La forma di questi granelli di ghiaccio è in prevalenza sferica, e hanno un tipo di struttura facilmente malleabile e comprimibile, tanto che già nel loro impatto con il suolo, durante la precipitazione, si sbriciolano.

La neve tonda è più simile alla neve che alla grandine perché si forma dai fiocchi di neve che cadono da nubi cumuliformi e che, però, poi attraversano uno strato più caldo di atmosfera vicino al punto di fusione: in quello strato i fiocchi non si sciolgono, ma si “arrotolano“ su se stessi e danno vita, appunto, al granello di neve tonda. Non a caso per la grandine si parla di “chicchi” e per la neve tonda o gragnola si “granelli“. All’interno della neve tonda, infatti, si conservano spesso le tracce della struttura originaria del cristallo di neve, ed è un fenomeno esclusivo dell’inverno (mentre la grandine può capitare in qualsiasi stagione, anche d’estate). La neve tonda è una precipitazione tipica delle irruzioni d’aria artica polare marittima, in cui le masse d’aria sono molto fredde in quota ma più miti ai bassi strati; infatti un’altra caratteristica principale della neve tonda è che riesce a cadere al suolo anche con temperature di diversi gradi superiore allo zero.

