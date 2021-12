MeteoWeb

Nevica dalla notte scorsa a L’Aquila: il capoluogo di regione si è svegliato con 0°C e imbiancato ma non si registrano al momento disagi per la circolazione.

Secondo le previsioni i fiocchi continueranno a cadere anche nelle prossime ore, per la gioia dei nevofili e degli sciatori.

In Abruzzo sono aperte le stazioni sciistiche di Aremogna, Campo Imperatore, Ovindoli e di Campo Felice.

