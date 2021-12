Maltempo Piemonte: nevica in tutto il Verbano Cusio Ossola, scenari da favola a Domodossola [FOTO]

MeteoWeb

In Piemonte oggi, Festa dell’Immacolata, l’assoluta protagonista è la Dama Bianca: nevica dall’alba in tutto il Verbano Cusio Ossola, dalle sponde del lago Maggiore alle valli.

Nevica a Domodossola (foto nella gallery) e nelle vallate ossolane, da Macugnaga alla Formazza: i mezzi spalaneve e spargisale sono al lavoro senza sosta. Nel capoluogo Ossolano si registra un accumulo di circa 10 cm.

Nevicate più abbondanti nelle valli: segnalato qualche disagio in Valle Vigezzo dove l’accumulo è di circa 20 cm. Imbiancate anche le località collinari del Vergante e i paesi dell’entroterra di Verbania.

