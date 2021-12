Maltempo Piemonte, temperature gelide dopo le nevicate: -7°C in collina, -28°C sul Monte Rosa

MeteoWeb

Notte gelida dopo la nevicata di ieri che ha imbiancato tutto il Piemonte.

Nel centro di Torino la colonnina di mercurio è scesa appena sotto lo zero (-0,5°C), mentre Arpa regionale ha rilevato -7,4°C ai 385 metri di altitudine di Saliceto (Cuneo), -6°C a Mondovì (Cuneo), -5,9°C a Carmagnola (Torino), -1,4°C a Vercelli.

In montagna sono stati rilevati -28,1°C alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, -14,4°C al Passo del Moro di Macugnaga (VCO), -13,3°C al Rifugio Vaccarone, in Valle di Susa, -11,7°C a Sestriere Banchetta, -9,9°C al Colle della Lombardia, sopra Vinadio (Cuneo).

Oggi Arpa regionale prevede tempo quasi ovunque stabile mentre domani sono attese deboli nevicate sulle Alpi nord-occidentali e nevischio sugli Appennini, con zero termico a 4-600 metri nel pomeriggio, in rialzo a 900-1000 nella serata.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: