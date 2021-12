Maltempo Sicilia, pioggia e vento forte a Palermo: soccorsi automobilisti, crollato ponteggio vicino alla sede della Regione

MeteoWeb

Il forte vento e le pioggia torrenziali hanno provocato danni a Palermo e in provincia: i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati nelle strade trasformate in fiumi, ed è crollato il ponteggio di un edificio in ristrutturazione accanto alla sede della Regione a Palazzo d’Orleans, colpendo anche alcune auto parcheggiate.

Segnalati allagamenti nella zona di via Belgio, via La Malfa e nella zona degli ospedali Civico e Policlinico.

