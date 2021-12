Maltempo Venezia: possibili gelate notturne, spargisale in azione dalle 22

MeteoWeb

La Protezione civile e la Centrale operativa della Polizia locale del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, dalle ore 22 di giovedì 9 dicembre entreranno in azione gli spargisale.

La Protezione civile del Comune di Venezia ricorda che è disponibile materiale informativo per fronteggiare al meglio, col concorso di tutti, i disagi dovuti da eventuali gelate.

Ciascun cittadino può fare molto per ridurre i possibili disagi seguendo i consigli che pubblicati nell’opuscolo “Ocio che nevega!” e consultando l’apposita sezione informativa nel sito internet del Comune di Venezia.