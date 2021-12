Maltempo, vento forte e pioggia in Campania: allagamenti nel Napoletano

MeteoWeb

Decine le chiamate ai vigili del fuoco stamattina a Napoli, dove le forti raffiche di vento non hanno dato tregua: numerosi gli interventi dei pompieri per caduta calcinacci o rami di albero.

Il mare agitato forza 6 ha bloccato le corse di aliscafi per Capri, Ischia e Procida. Segnalati disagi in penisola Sorrentina, soprattutto nella zona montana, sui Monti Lattari tra Pimonte e Agerola.

Le intense precipitazioni hanno inondato di acqua e fango i piani bassi degli edifici, bloccando e rallentando il traffico.

