Marte: Ingenuity vola per la 17ª volta, ma le comunicazioni radio con Perseverance si sono interrotte

L’elicottero marziano della NASA Ingenuity ha sorvolato i cieli del Pianeta Rosso per la 17ª volta lo scorso fine settimana, ma dovremo aspettare ancora un po’ per avere un resoconto completo del volo.

L’elicottero da 1,8 kg potrebbe avere raggiunto tutti gli obiettivi prefissati durante la sua traversata di 187 metri, avvenuta il 5 Dicembre: purtroppo però, le comunicazioni tra Ingenuity e il suo partner robotico, il rover Perseverance, si sono interrotte durante la discesa dell’elicottero.

“Tutta la telemetria disponibile durante e dopo il volo suggerisce che l’attività è stata un successo e che la perdita di collegamento è stata dovuta a una configurazione radio impegnativa tra Perseverance e Ingenuity durante l’atterraggio,” ha spiegato Teddy Tzanetos, a capo del team di Ingenuity, scienziato del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

“Tuttavia, prima di pianificare il nostro prossimo volo, dobbiamo trasferire i dati mancanti dal volo 17 dall’elicottero al rover e poi sulla Terra, in modo da poter confermare lo stato del veicolo,” ha aggiunto Tzanetos.

Apparentemente, 2 fattori hanno portato all’interruzione della comunicazione, ha precisato Tzanetos. Uno è stato il terreno: mentre Ingenuity scendeva verso il punto di atterraggio, dal punto di vista di Perseverance è stato “nascosto” da una collina alta 4 metri che il team chiama “Bras”.

L’altro problema è stato l’orientamento del rover: le comunicazioni radio di Ingenuity hanno dovuto attraversare gran parte del corpo del rover, compreso il generatore termoelettrico a radioisotopi che produce energia.

“Quando abbiamo pianificato originariamente il volo 17, credevamo che il rover sarebbe stato parcheggiato in una posizione specifica e orientato in una certa direzione,” ha proseguito Tzanetos. “Tuttavia, i piani di Perseverance cambiano di giorno in giorno per massimizzare il ritorno scientifico complessivo. Quando il volo 17 era pronto per l’esecuzione, Perseverance si era recato in una nuova zona posizionandosi lungo una rotta impegnativa per le comunicazioni radio“.

Il team di Ingenuity ha ricevuto alcuni dati dall’elicottero il 5 Dicembre e successivamente anche l’8 Dicembre. Tutto indica che il drone-elicottero è funzionante e stabile, ha evidenziato Tzanetos.

Ingenuity e Perseverance sono atterrati insieme sulla superficie del cratere Jezero di Marte nel Febbraio 2021. Il rover delle dimensioni di un’auto è alla ricerca di segni dell’antica vita marziana e sta raccogliendo campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

Il compito iniziale di Ingenuity era dimostrare che il volo a motore è possibile su Marte. Le performance dell’elicottero sono andate oltre le aspettative ed ha assunto un nuovo ruolo, che prevede l’esplorazione del terreno del cratere Jezero per Perseverance.