Marte, TGO cattura immagine straordinaria: trovato ghiaccio d’acqua in un cratere di Vastitas Borealis

Come una spolverata di zucchero a velo su una torta red velvet, questa immagine catturata dal Trace Gas Orbiter della missione ExoMars ESA/Roscosmos ritrae i colori contrastanti del bianco brillante del ghiaccio d’acqua contro il suolo marziano rosso ruggine.

Questa spettacolare foto è stata scattata il 5 Luglio 2021 e ha per protagonista un cratere largo 4 km nella regione polare settentrionale Vastitas Borealis, il più esteso bassopiano di Marte.

Il cratere è parzialmente riempito da ghiaccio d’acqua, che è particolarmente predominante anche sui pendii esposti a nord che ricevono in media meno ore di luce solare durante tutto l’anno.

Il materiale scuro chiaramente visibile sul bordo del cratere, che gli conferisce un aspetto un po’ “bruciacchiato”, è probabilmente costituito da materiali vulcanici come il basalto.

La maggior parte del terreno circostante è privo di ghiaccio, ma è stato modellato dai processi eolici in atto. Le striature in basso a destra dell’immagine sono formate da venti che hanno rimosso la polvere di ossido di ferro più brillante dalla superficie, esponendo un substrato sottostante leggermente più scuro.

TGO è arrivato su Marte nel 2016 e la sua missione scientifica è entrata nel vivo nel 2018. L’orbiter non realizza solo immagini spettacolari, ma sta compilando anche il miglior inventario di sempre dei gas atmosferici del pianeta e sta anche mappando la superficie a caccia di luoghi ricchi di acqua. Fornirà anche servizi di trasmissione dati per la futura missione (2023) che comprende il rover Rosalind Franklin e la piattaforma Kazachok.