Maxi richiamo di Coca Cola e Sprite: “presenza di corpi estranei nelle lattine”

The Coca-Cola Company sta richiamando volontariamente negli Stati Uniti diverse lotti di lattine di Coca-Cola e Sprite a causa della potenziale presenza di corpi estranei. L’avviso è stato diffuso dal Department of Defense All Food and Drug Activity statunitense. I lotti interessati da questo richiamo sono i seguenti:

Lattine Coca-Cola da 12 once: Codice data: AUG 1522 WM B

Lattine Coca-Cola da 12 once: Codice data: AUG 1522 WM C

Lattine Sprite da 12 once: Codice data: AUG 1522 WM B

Si tratta di lotti di prodotto distribuiti negli stati del Sud-Est. I clienti devono restituire questo prodotto al punto di acquisto per un rimborso completo e possono contattare la Coca-Cola Company chiamando il Consumer Interaction Center al numero 1-800-GET-COKE (800-438-2653). Ai connazionali italiani negli USA, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di prestare attenzione al lotto in caso di consumo di lattine di Coca-Cola e Sprite.