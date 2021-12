Maxi richiamo di pasta dai supermercati italiani: attenzione agli allergeni non dichiarati – LOTTI

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna numerosi avvisi di richiamo per diversi lotti di pasta contenenti allergeni non indicati in etichetta e pericolosi per la salute dei consumatori allergici.

Ecco la lista dei prodotti per i quali è stato lanciato l’allarme, perché contenenti glutine nonostante siano prodotti adatti per celiaci:

Pasta di mais e grano saraceno – Penne, a marchio Bio In, lotto di produzione n° 22/01/2024, da 500g;

Pasta di riso integrale – Filini, a marchio Bio In, lotto di produzione n° 22/01/2024, da 350g – 500g;

Pasta di riso integrale – Bersaglieri, a marchio Bio In, lotto di produzione n° 25/01/2024, da 500g;

Pasta di riso integrale – Fusilli, a marchio Bio In, lotto n° 25/01/2024, da 500g;

Pasta di riso integrale – Penne, a marchio Bio In, lotto n° 25/01/2024, da 500g;

Pasta di riso integrale e Canapa- Bersaglieri, a marchio Bio In, lotto n° 26/01/2024, da 350g.

Chi è intollerante al glutine non deve consumare il prodotto ma riportarlo al punto vendita di acquisto per il rimborso o il cambio.