Messina: 72enne muore per un malore mentre si trova in fila per i tamponi

Tragedia a Messina nella Vigilia di Capodanno. Un uomo di 72 anni è morto in seguito ad un malore mentre si trovava in fila con la sua auto in attesa di accedere all’area per i tamponi allestita all’ex Gasometro sul Viale della Libertà. È accaduto intorno alle ore 12.

La sua auto era incolonnata in mezzo alle altre quando, a causa di un malore, è andata a tamponare una vettura che la precedeva. Sceso dall’auto per chiedere aiuto, l’uomo è stato soccorso dagli altri automobilisti, mentre la Polizia municipale ha subito allertato il 118. L’intervento dei soccorritori, però, si è rivelato inutile: nonostante il massaggio cardiaco, non sono riusciti ad evitare il decesso dell’anziano.