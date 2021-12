Meteo Alto Adige: nel 2021 temperature leggermente inferiori alla media, massima di +35°C il 28 giugno

MeteoWeb

Il 2021 ha registrato temperature leggermente inferiori rispetto alla media degli ultimi 30 anni in Alto Adige. E’ quanto riferiscono i meteorologi dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. La temperatura piu’ elevata e’ stata registrata il 28 giugno a Gargazzone con +34,9°C. Il giorno piu’ freddo e’ stato l’11 gennaio a Oris nella frazione di Lasa con -24,3°C. La temperatura piu’ fredda registrata in montagna e’ stata il 13 febbraio con -24,7°C sulla vetta segnaletica di Cima Libera.

La velocita’ massima del vento in valle e’ stata registrata il 16 agosto a Salorno, con 107km/h. In montagna, la velocita’ del vento era ancora piu’ alta, con 134km/h il 14 gennaio sulla Elferspitze. Il luogo con maggiori precipitazioni, secondo i dati rilevati dai meteorologi fino al 15 dicembre, e’ stato Ridanna con 1.291 millimetri. Viceversa quello con minori precipitazioni e’ stato Silandro con 452 millimetri. In media a Bolzano ha piovuto molto, in val Venosta il 20% in meno e in val d’Isarco il 20% in piu’.

25.070 fulmini sono stati registrati dai meteorologi quest’anno. Il 16 agosto e’ stato il giorno con piu’ fulmini, circa 2340, mentre il comune che ha registrato piu’ fulmini e’ stato Tires con 9,5 fulmini per chilometro quadrato. A Sluderno invece si e’ registrato il minor numero di fulmini per chilometro quadrato.

Una panoramica dell’anno che volge al termine, mese per mese

Il 2021 è iniziato con temperature fredde e nevose, con gennaio che registrava temperature nettamente inferiori rispetto alla media degli anni precedenti. Il mese di febbraio è stato mediamente temperato con variazioni a seconda dell’altitudine, più mite del solito nelle zone basse e più freddo nelle alte valli innevate. Marzo è stato un mese molto secco, senza precipitazioni. Le temperature sono state equilibrate, più fredde nelle valli con maggior altitudine. Anche aprile è stato secco, ma con temperature fresche nella maggior parte dell’Alto Adige. A maggio le temperature sono rimaste al di sotto della media. La primavera del 2021 è entrata nella storia della meteorologia come la primavera più fredda degli ultimi 30 anni. Giugno 2021 è stato il terzo giugno più caldo nella maggior parte dell’Alto Adige, anche se ci sono stati forti temporali. Il mese di luglio ha registrato temperature nella media. Nella maggior parte dell’Alto Adige è stato un po’ più piovoso del solito. La stazione meteorologica di Vipiteno ha registrato, con 219 mm, la più grande quantità di precipitazioni nel mese di luglio dall’inizio della misurazione nel 1920. Uno dei più violenti temporali si è abbattuto a Siusi allo Sciliar il 22 luglio.

Tarda estate ricca di precipitazioni, freddo ad agosto

All’inizio del mese di agosto si sono verificate due inondazioni che hanno interessato numerosi fiumi e torrenti della Alta Valle Isarco passando per la Val Pusteria, la Val d’Isarco, la Val Sarentino fino alla Bassa Atesina. A differenza dei due mesi precedenti, agosto è stato un mese abbastanza freddo. Il mese di settembre è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili con alta pressione, molto sole e temperature sopra la media. Solo nella seconda metà del mese si sono verificate precipitazioni significative. Anche ottobre è stato un mese pieno di sole, con un solo e unico evento temporalesco proveniente dal meridione. Le temperature erano un po’ inferiori alla media. Diversi eventi piovosi hanno portato un novembre umido. Alla fine del mese ha nevicato per la prima volta in molte valli. L’inverno è arrivato all’inizio di dicembre: l’8 dicembre ha nevicato per la prima volta fino alle pendici più profonde, con una caduta di 10-20 centimetri di neve. Per il resto del mese le condizioni meteorologiche sono state stabili e costanti.