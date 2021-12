Meteo, le temperature minime di oggi: -12°C a Calizzano, -10°C a Cabanne, +12°C a Gela e Lampedusa

MeteoWeb

Dopo la perturbazione nord-atlantica attesa nel fine settimana, in seguito potrebbe temporaneamente chiudersi il canale sub-polare oceanico per via di un crescente anticiclone con radice iberico-marocchine, in espansione verso Nord e verso Est, fino a coprire bene un po’ tutta l’Europa centro-occidentale. Anche l’Italia potrebbe essere coinvolta nella copertura anticiclonica.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 10 Dicembre 2021, in alcune località italiane: