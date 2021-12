Meteo, le temperature minime di oggi: -9°C a Roccaraso, -6°C a Bolzano e Cascia, +15°C a Lampedusa

MeteoWeb

Sempre più concreta la possibilità di peggioramento del tempo per il giorno di Natale: il flusso umido Atlantico si farà più deciso, con arrivo di fronti organizzati e occasioni per nubi e piogge diffuse in particolare sulle regioni del Centro/Nord.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 23 Dicembre 2021, in alcune località italiane: