MeteoWeb

E’ una splendida giornata di sole oggi in gran parte della Sicilia: a corredo dell’articolo le foto di Salvo Santapaola da Catania, dove al momento si registra una temperatura di +16°C.

Il tepore ha spinto anche alcuni catanesi a recarsi in spiaggia, tentando anche un bagno in mare.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: