Meteo Veneto: precipitazioni estese e neve fino in pianura fino alla mattina del 9 dicembre, nuova perturbazione in arrivo venerdì 10

Una perturbazione da nord-ovest porterà precipitazioni in Veneto che tenderanno a cessare nel corso di giovedì; sulle zone montane e collinari si tratterà di neve mentre sulla pianura in prevalenza pioggia, temporaneamente pioggia mista a neve o anche solo neve più probabilmente in prossimità dei rilievi.

Tra le ore centrali di mercoledì 8 e la mattinata di giovedì 9 precipitazioni estese, anche con forti rovesci e quantitativi consistenti sulle zone centro-settentrionali. Limite della neve a quote collinari, con probabili accumuli consistenti in quota (30-50 cm), un po’ minori (15-30 cm) in Val Belluna e altri fondovalle prealpini. In pianura prevalenza di pioggia, a tratti mista a neve o solo neve ma con eventuali accumuli temporanei e di scarsa entità. Venti meridionali anche forti in quota e a tratti sulla costa, venti tesi da nord-est in pianura.

Venerdì in arrivo una nuova depressione da nord-ovest che porterà altre piogge sulla pianura e nevicate sui rilievi, ma meno significative. Da sabato pressione in aumento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Pomeriggio/sera di Mercoledì 8

Precipitazioni estese e frequenti, anche con rovesci. Accumuli crescenti andando da sud a nord. Sulla pianura in prevalenza pioggia, temporaneamente pioggia mista a neve od anche solo neve più probabilmente in prossimità dei rilievi. Sulle zone collinari e montane neve, solo a tratti mista a pioggia in qualche valle prealpina e sui colli. Temperature con differenze anche sensibili rispetto a martedì e alla media; di pomeriggio più basse salvo costa e zone limitrofe, dove saranno più alte, mentre di sera più alte. Scirocco specie sulla costa e in alta montagna.

Giovedì 9

Cielo: Fino al mattino cielo coperto. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in diminuzione a partire da ovest fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso a tarda sera, quando sulla pianura si formeranno alcune nebbie.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata: in pianura su Alto Veneziano e zone limitrofe probabilità medio-alta (50-75%) per piogge moderate/discontinue mentre altrove probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge modeste/brevi, in prevalenza si tratterà di pioggia con temporanea pioggia mista a neve in prossimità dei rilievi; in montagna su Bellunese e Trevigiano probabilità medio-alta (50-75%) per nevicate modeste/discontinue mentre altrove probabilità medio-bassa (25-50%) per nevicate modeste/brevi. Di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche goccia di pioggia sulla pianura e qualche fiocco di neve sui monti. Di sera assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì differenze anche sensibili. In alta montagna saranno in calo. Altrove di notte più alte, di giorno più basse su costa e zone limitrofe e per il resto più alte, di sera più basse con minime nelle ultime ore. Valori sopra la media di notte e sotto la media dal mattino in poi, anche di molto.

Venti: Sulla pianura moderati; in prevalenza da ovest, su costa e zone limitrofe a tratti da nord. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da nord, da moderati/tesi a deboli/moderati col passar delle ore.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Venerdì 10

Cielo: Di notte sereno o poco nuvoloso con varie nebbie a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura. Di mattina nebbie in dissolvimento e nuvolosità in aumento. Dal pomeriggio cielo coperto.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%); saranno modeste, discontinue, sulla pianura si tratterà di piogge da sparse a locali andando da sud a nord, sulle zone collinari in prevalenza piogge a tratti miste a neve, sui monti nevicate sparse fino ai fondovalle.

Temperature: Sulla pianura in calo di notte, con andamento irregolare di giorno e in aumento di sera. Sui monti in calo eccetto aumenti serali nelle valli. Differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati; di notte con direzione variabile, dal mattino da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Sabato 11

Di notte coperto con qualche goccia di pioggia sulla pianura e qualche fiocco di neve sui rilievi, di mattina nuvolosità in diminuzione, dal pomeriggio ovunque sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento fino al pomeriggio e in calo di sera con minime nelle ultime ore.

Domenica 12

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo sulla pianura e con andamento irregolare sui monti.