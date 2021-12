Misterioso oggetto cubico avvistato dal rover lunare cinese sul lato nascosto della Luna [FOTO]

Nell’ambito della missione di lunare cinese Chang’e-4, il rover Yutu-2 ha studiato il lato nascosto della Luna dall’inizio del 2019: il suo sguardo è stato ultimamente attratto da uno strano oggetto a forma di cubo, visibile in lontananza in uno scatto recente.

E’ stato un giornalista scientifico, Andrew Jones, a evidenziare un nuovo aggiornamento del rover, pubblicando un tweet sull’oggetto a forma di cubo, chiamato 神秘小屋 che significa “casa del mistero”. Il suddetto cubo si trova nel Cratere Von Kármán, a circa 80 metri dal rover.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as “神秘小屋” (“mystery house”), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021