Montagna: due gravi incidenti sulle piste da sci del Trentino Alto Adige

Santo Stefano sfortunato sulle piste da sci del Trentino Alto Adige, oggi prese d’assalto dai turisti, per lo più italiani, e dove si sono verificati almeno due incidenti. Quello con le conseguenze più gravi è avvenuto verso le 10 sulla pista ‘Agnello’ di Pampeago in Trentino, dove un turista lombardo di 33 anni ha perso il controllo degli sci uscendo di pista. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento. Un secondo incidente si è verificato nel comprensorio di Solda, ai piedi dell’Ortles, dove uno sciatore di 29 anni è caduto nella pista di collegamento verso la stazione a valle della funivia riportando, pare dopo aver effettuato un salto, un trauma multiplo. Soccorso e sempre cosciente, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Merano.