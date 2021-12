Mortalità in Italia: il confronto tra maggio-novembre 2020 e maggio-novembre 2021

MeteoWeb

Nelle tabelle sotto sono riportati, da dati ISTAT incontrovertibili, i morti complessivi per tutte le cause e mese per mese, da maggio a dicembre 2020, tabella 1, e da maggio a novembre del 2021, tabella 2. Sono riportati dati da maggio a fine anno, per entrambi gli anni, per due ragioni: 1- perché i primi mesi del 2020 sono sostanzialmente fuori pandemia; 2, perché i primi 4 mesi del 2021 hanno avuto una copertura vaccinale non particolarmente importante. La copertura vaccinale, infatti, con doppia dose, è arrivata al 30/50% intorno a maggio/giugno 2021, poi al 60% al 1 agosto.

Dunque, nell’analisi sono stati computati, per un paragone sui due anni, quei mesi in cui la copertura vaccinale è stata del 50/60% e l’efficacia dei vaccini 2021 è stata massima. Ebbene, da maggio 2021 a ottobre 2021 i morti totali, intendiamo morti per tutte le cause, in Italia sono stati 319.819; da maggio 2020 a ottobre 2020, i morti per tutte le cause in Italia sono stati 315.382. Dunque, nell’anno dei vaccini e nei mesi in cui l’efficacia vaccinale doveva essere massima con il 50/60% della popolazione con doppia dose, i morti sono stati di più rispetto allo stesso periodo del 2020 senza alcun vaccino, ed esattamente nella misura di 4.437 in più.

Naturalmente i morti in più ci sono stati anche calcolando esclusivamente quelli attribuiti alla malattia Covid-19, e non soltanto sui morti generali per tutte le cause.

Dal riscontro delle due tabelle sopra, tabelle dell’Istituto superiore di Sanità, infatti, è possibile evincere, facendo la differenza dei morti totali nella fascia rosso, quanti morti vi sono stati tra maggio e ottobre 2020, ossia 9.908;

Dal riscontro delle due tabelle sopra, inoltre, è possibile evincere, facendo la differenza dei morti totali sempre nella fascia rossa, quanti morti vi sono stati tra maggio e ottobre 2021, ossia 10.923.

E’ evidente che i morti attribuiti alla malattia Covid-19 nel semestre maggio-ottobre 2021, siano stati superiori a quelli dello stesso semestre 2020, nella misura di 1.015 in più. Dunque, nell’anno dei vaccini e nei mesi in cui l’efficacia vaccinale doveva essere massima, con il 50/60% della popolazione con doppia dose, i morti diretti Covid sono stati di più rispetto allo stesso periodo del 2020 senza alcun vaccino, ed esattamente nella misura di 1.015 in più.

Un importante riscontro va fatto in riferimento agli ultimi 2/3 mesi di questo anno 2021. Soprattutto in novembre e nel mese di dicembre ancora in corso (questo, ovviamente, non riportato nella tabella 2021 perché ancora non si è concluso) si è riscontrato e si sta riscontrando un notevole calo dei morti complessivi rispetto all’anno scorso. Verrebbe subito da attribuire questo dato alla campagna vaccinale. Ma ci sono due osservazioni da fare: 1, che la copertura vaccinale efficace per questa fase sarebbe solo del 18% della popolazione, poiché il 60% già aveva concluso la doppia dose a fine luglio e i termini di maggiore efficacia dei vaccini, efficacia riconosciuta come importante nei primi tre mesi, sono arrivati per il 60% dei vaccinati con doppia dose fino a ottobre, dopo ottobre la capacità di protezione è progressivamente scesa, come da innumerevoli riscontri scientifici; 2, che la variante che sta operando in questi mesi autunnali-invernali è una nuova, la cosiddetta Omicron, giunta tra fine ottobre e novembre ed è oramai prevalente in questo dicembre. Dunque, nei confronti di Omicron la doppia dose precedente sul 60% di italiani è di dubbia efficacia, mentre la terza dose che, invece, dovrebbe essere più efficace nei suoi confronti, è al 25%. Non vi è logica nel ritenere che la doppia dose conclusa dal 60% degli italiani entro fine luglio che non è stata in grado di far diminuire il numero dei morti totali rispetto allo stesso periodo del 2020 nei primi tre mesi dalla sua somministrazione, quindi nella fascia di massima efficacia, sia stata, invece, in grado di far diminuire i morti totali a una distanza di 4/5 mesi e, per giunta, nei confronti di una nuova variante. In realtà vi è un’altra logica. Omicron è puntualmente arrivata anche in Italia e si è diffusa in maniera abnorme con oltre 50.000 casi giornalieri negli ultimi giorni, percentuale di infezioni mai raggiunta in tutto il biennio pandemico e alla faccia della copertura vaccinale con doppia dose di quasi l’80%. Questo dato, oltre a sconfessare definitivamente la capacità dei vaccini di contenere la diffusine del virus, ribadiamo mai raggiunti 50.000 casi al giorno in tutta la fase pandemica, svela una sola realtà: il virus sta diventando endemico, ossia si diffonde in maniera abnorme, ma non fa più tanto male. Al di là dell’enorme diffusione, i numeri stanno rientrando nella media e questo solo perché i positivi all’infezione sono arrivati oramai a milioni nel nostro paese e sono gli anticorpi naturali, oramai presenti in milioni di italiani, che stanno debellando il virus. Nessuna altra motivazione, né i vaccini: questi, somministrati con doppia dose al 50/60% della popolazione, si sono dimostrati di dubbia efficacia nei primi 3 mesi, luglio, agosto e settembre, essendo i morti aumentati rispetto allo scorso anno, nel trimestre luglio-settembre, e non diminuiti. Infine, va rilevato un ultimo dato di importanza enorme. Ecco quanto riportato dal sole 24 ore:

Dunque, in Italia è triplicata la mortalità per infarto. Si pensi che in Italia circa 120.000 persone all’anno vengono colpite da infarto e che il 21% circa dei malcapitati muore, ossia circa 25.000 persone ogni anno. Da una indagine del giornale, i morti di infarto in questi due anni pandemici sarebbero triplicati e nel sottotitolo sono espresse chiaramente le ragioni. Non è difficile fare il conto di quanti morti in più ci sarebbero alla fine di questa pandemia per motivi indirettamente legati alla pandemia stessa. Fatto questo conto non è difficile capire il perché nel 2020 ci sono stati 100.000 morti in più rispetto alla media e non è difficile nemmeno capire di questi 100.000 quanti invece siano direttamente ed effettivamente legati alla malattia Covid-19. Non è, infine, difficile capire che il panico criminalmente disseminato, il caos ospedaliero, i disservizi, i timori, conseguenti al panico, siano stati i veri killer di questa triste stagione. Naturalmente come in Italia, così nel resto del mondo.