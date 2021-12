Mortalità in Italia: notevoli picchi di decessi non Covid durante l’estate 2021

MeteoWeb

L’Istat ha rilasciato i dati completi della mortalità giornaliera (per tutte le cause) fino al 31 ottobre 2021. Nel grafico elaborato dal Dott. Francesco Santoro, sulla base dei dati Istat, in arancione è rappresentato l’eccesso di decessi non Covid rispetto alla media del periodo 2015-2019.

Dal grafico, nonostante la probabile sovrastima dei decessi registrati come Covid-19, che potrebbe nascondere l’eccesso di decessi per altre cause, si notano picchi di mortalità non Covid durante l’estate 2021, soprattutto nel mese di agosto. La tendenza è poi continuata anche nei mesi successivi.