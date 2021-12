NASA, selezionati 10 nuovi candidati astronauti della generazione Artemis: potranno aspirare alla Luna e a Marte

MeteoWeb

La NASA ha selezionato 10 nuovi candidati astronauti (4 donne e 6 uomini) tra piu’ di 12.000 candidature per arricchire le file della cosiddetta ‘generazione Artemis’, quella dei futuri astronauti che potranno aspirare non solo a missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (iss), ma anche sulla Luna e in prospettiva su Marte. Tra i 10 nuovi candidati astronauti, provenienti da ogni angolo d’America, ci sono piloti delle forze armate, medici, ingegneri, fisici, matematici.

I loro nomi sono stati annunciati alla presenza del numero uno dell’ente spaziale, Bill Nelson, durante un evento trasmesso in diretta streaming dall’Ellington Field vicino al Johnson Space Center di Houston. “Oggi diamo il benvenuto a dieci nuovi esploratori, dieci membri della generazione Artemis, la classe dei candidati astronauti del 2021″, ha detto Nelson, sottolineando la presenza fra loro di un figlio di immigrati. Il capo dell’ente spaziale ha ricordato che “gli astronauti della NASA impersonano il carattere americano” nel pieno spirito dell’agenzia spaziale, che punta “a unire le persone per esplorare, scoprire e sognare”.

Le nuove reclute della NASA sono:

Nichole Ayers (32 anni), originaria del Colorado, e’ maggiore dell’aeronautica ed esperta pilota di aerei da combattimento;

(32 anni), originaria del Colorado, e’ maggiore dell’aeronautica ed esperta pilota di aerei da combattimento; Marcos Berrios (37 anni), cresciuto a Porto Rico, e’ maggiore dell’aviazione e pilota collaudatore;

(37 anni), cresciuto a Porto Rico, e’ maggiore dell’aviazione e pilota collaudatore; Christina Birch (35 anni), cresciuta in Arizona, e’ una matematica specializzata in biochimica e bioingegneria;

(35 anni), cresciuta in Arizona, e’ una matematica specializzata in biochimica e bioingegneria; Deniz Burnham (36 anni), tenente della marina originaria dell’Alaska, e’ ingegnere con esperienza nel settore energetico;

(36 anni), tenente della marina originaria dell’Alaska, e’ ingegnere con esperienza nel settore energetico; Luke Delaney (42 anni), maggiore dei Marines in pensione, arriva dalla Florida e ha lavorato anche come pilota a supporto di missioni scientifiche;

(42 anni), maggiore dei Marines in pensione, arriva dalla Florida e ha lavorato anche come pilota a supporto di missioni scientifiche; Andrea Douglas (35 anni), ingegnere meccanico della Virginia, ha gia’ collaborato a missioni della NASA attraverso la Johns Hopkins University;

(35 anni), ingegnere meccanico della Virginia, ha gia’ collaborato a missioni della NASA attraverso la Johns Hopkins University; Jack Hathaway (39 anni), comandante della marina originario del Connecticut, e’ un esperto aviatore;

(39 anni), comandante della marina originario del Connecticut, e’ un esperto aviatore; Anil Menon (45 anni), tenente colonnello dell’aeronautica proveniente del Minnesota, e’ un medico che ha gia’ collaborato con la NASA e SpaceX;

(45 anni), tenente colonnello dell’aeronautica proveniente del Minnesota, e’ un medico che ha gia’ collaborato con la NASA e SpaceX; Christopher Williams (38 anni), cresciuto in Maryland, e’ un fisico medico;

(38 anni), cresciuto in Maryland, e’ un fisico medico; Jessica Wittner (38 anni), tenente comandante della marina, e’ specializzata in ingegneria aerospaziale.

A gennaio, i dieci nuovi astronauti candidati della NASA inizieranno l’addestramento a Houston, dove nell’arco di due anni apprenderanno tutte le nozioni e le capacita’ tecniche necessarie per le future missioni: impareranno per esempio le attivita’ di manutenzione della ISS, si addestreranno per le attivita’ extraveicolari, approfondiranno la robotica e impareranno il russo.