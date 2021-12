Natale in sicurezza alle Baleari: tutto quello che c’è da sapere per visitare l’arcipelago durante le Feste

MeteoWeb

Nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, gli italiani non hanno perso la voglia di viaggiare in Italia o all’estero. Secondo recenti dati diffusi da Federalberghi, ad esempio, oltre 10 milioni di italiani hanno lasciato la propria casa per il ponte dell’Immacolata (8 dicembre 2021), per un giro d’affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. E, tra coloro che sono partiti in viaggio, il 7,7% degli intervistati ha optato per una mèta estera.

Anche le quattro Isole Baleari – Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera – sono una destinazione turistica di cui godere in totale sicurezza, tra parchi, monumenti storici e una biodiversità unica. Attraverso rigorosi protocolli per prevenire il Covid-19, l’AETIB-Agenzia di Strategia Turistica delle Isole Baleari punta a consolidare l’arcipelago come mèta da visitare 365 giorni l’anno.

Misure di prevenzione da Covid-19 adottate dal Governo delle Isole Baleari

In primo luogo, per offrire un’adeguata assistenza sanitaria a coloro che visitano le Isole Baleari, sono stati abilitati diversi alberghi (chiamati, “hotel ponte”) in ciascuna delle isole.

Gli hotel ponte sono strutture alberghiere adattate al fine di isolare i casi sospetti o confermati di COVID-19, con sintomi lievi o asintomatici, per la quarantena in caso di loro contatti stretti con positivi, e che non hanno la possibilità di auto-isolarsi nella loro residenza.

Relativamente al servizio sanitario delle Isole Baleari, poi, chi ne avesse bisogno può contare su 7 ospedali pubblici autogestiti e 2 ospedali integrati nella rete pubblica attraverso un accordo speciale (Ospedale San Juan de Dios e Ospedale Cruz Roja, entrambi a Palma) e 13 ospedali privati. Questi ospedali forniscono un servizio sanitario completo ai pazienti che hanno bisogno di cure urgenti o specializzate, impiegando più di 18.000 professionisti medici e non medici che fanno parte del sistema ospedaliero. Gli ospedali delle Baleari hanno più di 2.300 specialisti, più di 4.100 infermieri e più di 3.000 infermieri ausiliari.

Un’ulteriore misura di prevenzione da Covid-19 è rappresentata dalla polizza di assicurazione sanitaria di viaggio fornita dalla compagnia assicurativa RACE, e messa a disposizione a titolo gratuito dal Governo delle Isole Baleari, attraverso l’AETIB-Agenzia di Strategia Turistica delle Isole Baleari, per tutti i turisti, sia cittadini spagnolo che visitatori internazionali (non residenti), che arrivino nelle Isole Baleari tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2021.

La polizza assicurativa entra in vigore 24 ore dopo la registrazione presso il primo stabilimento turistico ufficiale e regolamentato, in una qualsiasi delle isole e durante la permanenza nella regione delle Baleari, e fornisce ai titolari le seguenti coperture: servizio di interpretariato; spese derivanti dal trasporto di ritorno al luogo di residenza dell’assicurato, in seguito a COVID-19; spese derivanti dal rimpatrio per decesso al luogo di residenza dell’assicurato, in seguito a COVID-19; costi derivanti dal prolungamento del soggiorno dell’assicurato, a causa dell’autoisolamento o della quarantena in seguito a COVID-19.

I migliori servizi e le infrastrutture impeccabili, oltre all’elaborazione delle Linee guida d’azione di prevenzione del COVID-19 per tutti i lavoratori del settore turistico, rendono questa destinazione un luogo sicuro per accogliere i visitatori. Tra le misure adottate, anche il controllo della capienza nei locali, la formazione dei lavoratori con i protocolli di prevenzione da COVID-19, la misurazione di CO2 nell’aria per una corretta ventilazione negli spazi chiusi e l’implementazione di “bolle sociali” – persone che convivono regolarmente nello stesso luogo – sul posto di lavoro.

Infine, priorità della ripartenza turistica è la protezione della salute di tutti coloro che si trovano su una delle isole, ed è per questo che il Servizio Sanitario delle Isole Baleari ha creato per i residenti una rete di punti COVID EXPRESS per sottoporsi a un test antigenico senza bisogno di appuntamento e più di 50 centri autorizzati per i turisti che si trovano sulle isole e hanno bisogno di fare un test.

Per scoprire le modalità d’ingresso nelle isole Baleari consultare il sito safetourism.illesbalears.travel/en