Natale: regali last minute per 2,4 milioni di italiani

Sono 2,4 milioni gli italiani che quest’anno attendono gli ultimi tre giorni per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ sull’andamento dello shopping in vista del Natale, con la corsa agli ultimi acquisti tra voglia di ritorno alla normalità e alla convivialità e preoccupazione per la risalita dei contagi da Covid.

Con gli annunci di una nuova stretta – sottolinea la Codliretti – e misure per frenare la pandemia, soprattutto in relazione a feste e grandi eventi, è scattata la corsa al regalo enogastronomico, con l’acquisto di cibi e bevande da consumare in un Natale più “casalingo del previsto”. Molto ricercati i cesti di prodotti, tanto che se ne regaleranno ben 10,7 milioni, con un balzo del +24% rispetto allo scorso anno, a conferma di una tendenza al regalo utile.

La spesa media sarà di 206 euro a famiglia, in aumento del 17% rispetto all’anno precedente, profondamente condizionato dal lockdown e dalle misure di restrizione, ma superiore anche alla media degli ultimi cinque anni prima della pandemia. Il 41% di chi farà regali conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 26% arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un altro 15% si spingerà a 300 euro. Ma c’è anche un 10% che spenderà tra 300 e 500 euro, un 4% che arriverà a 1000 e una ristrettissima minoranza dell’1% che supererà i 2000 euro. Gli altri non regaleranno niente.

Il canale preferito per gli acquisti rimane il web ma recuperano terreno i negozi tradizionali, da quelli dei centri urbani a quelli delle grandi strutture commerciali. Si registra anche un prepotente ritorno dello shopping nei mercatini, frequentati da oltre la metà degli italiani (51%), anche per sfuggire alle solite offerte standardizzate nell’acquisto dei regali per se stessi e per gli altri scovando curiosità e novità ad originalità garantita Una tendenza favorita anche – conclude Coldiretti – dalla aperture speciali di molti mercati contadini di Campagna Amica nelle città e località turistiche lungo la Penisola.