Meteo Sardegna, una fitta nebbia avvolge Cagliari: due voli dirottati a Olbia – FOTO

MeteoWeb

Cagliari questa mattina si è svegliata avvolta in una fitta cortina di nebbia che ha creato qualche disagio nei trasporti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sebbene i primi collegamenti in arrivo e in partenza dallo scalo di Cagliari-Elmas non abbiano subito cancellazioni o ritardi, due voli in arrivo sono stati dirottati a Olbia. Si tratta di quello delle 10.30 da Milano-Linate operato da Volotea e di quello delle 10.55 proveniente da Milano-Malpensa operato da EasyJet.

Stamattina la città ha registrato una temperatura minima di +8°C, mentre alle 13:15 si registrano +13°C.