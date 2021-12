Dramma a Miss Universo: la rappresentante israeliana Noa Kochba sviene sul palco

MeteoWeb

La rappresentante israeliana al concorso Miss Universo, la 22enne Noa Kochba, si è sentita male stasera ed è svenuta durante le prove generali. Kochba è stata portata per cure mediche dietro le quinte. La giovane è sotto supervisione e si sta riprendendo prima dell’evento finale di stasera in diretta in tutto il mondo.

Noa Kochba ha affermato: “grazie a tutti per la preoccupazione, mi sento bene e forte, il team MDA mi ha curati dietro le quinte con dedizione e mi sto preparando per la grande serata di Miss Universo che inizierà tra poche ore. Tornerò sul palco con rinnovata forza”.

Si prevede che circa 80 partecipanti da tutto il mondo prenderanno parte all’evento che si terrà ad Eilat.