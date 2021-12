Rientra l’allarme detriti: oggi passeggiata spaziale per gli astronauti della NASA Thomas Marshburn e Kayla Barron

MeteoWeb

Oggi 2 astronauti della NASA effettueranno una passeggiata spaziale, precedentemente programmata per martedì 30 Novembre, dopo la valutazione dei rischi posti dai detriti spaziali.

Gli astronauti della NASA Thomas Marshburn e Kayla Barron avrebbero dovuto effettuare un’attività extraveicolare martedì scorso per sostituire un sistema di antenne: la passeggiata spaziale doveva iniziare alle 13:10 ora italiana, ma 6 ore prima l’Agenzia ha deciso di posticipare l’EVA a causa dei rischi rappresentati da spazzatura spaziale.

“Dopo avere ricevuto ulteriori informazioni su un evento di detriti con notifica tardiva lunedì, la NASA ha stabilito che l’orbita di questi non rappresenta un rischio per la passeggiata spaziale di Thomas Marshburn e Kayla Barron o per le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “Ritardare la passeggiata spaziale ha fornito alla NASA l’opportunità di valutare il rischio derivante dalla segnalazione dei detriti“.

L’Agenzia non ha fornito ulteriori informazioni sui detriti in questione. Tuttavia, la riprogrammazione arriva due settimane dopo che i 7 astronauti che vivono e lavorano sulla ISS sono stati costretti a rifugiarsi nelle capsule a causa di avvisi su una nube di detriti orbitali.

Quei detriti sono diventati una minaccia poco dopo che l’esercito russo ha distrutto un satellite non operativo in un test di tecnologia antisatellite. Durante una conferenza stampa tenutasi lo scorso 29 Novembre, un funzionario della NASA ha affermato che i detriti di questo test hanno aumentato il rischio di perforazione della tuta spaziale del 7%.

La passeggiata spaziale odierna (inizio 13:10 ora italiana e durata di circa 6 ore e mezzo) sarà la 1ª di Barron e la 5ª di Marshburn: entrambi gli astronauti sono giunti sul laboratorio orbitante l’11 Novembre con la missione Crew-3 lanciata da SpaceX.