Oltre 200.000 persone senza energia elettrica in Ontario: forti venti fino a 100 km/h

Sono oltre 200 mila i cittadini dell’Ontario, in Canada, rimasti senza elettricità a causa dei forti venti, che stanno sferzando fino a cento chilometri all’ora, e stanno flagellando la regione canadese. Lo ha riferito su Twitter la società elettrica Hydro One, spiegando che le utenze nelle aree più colpite saranno ripristinate quando le condizioni meteorologiche consentiranno l’intervento del personale.

We are currently responding to several calls concerning high winds, which has resulted in downed hydro wires, fallen trees, and blowing debris.

If you are out today, please be careful and drive/walk with caution. pic.twitter.com/r1Xz0mElpj

— Waterloo Regional Police (@WRPSToday) December 11, 2021