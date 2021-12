Omicron non ferma Babbo Natale, al via la consegna dei regali

MeteoWeb

La variante Omicron di SARS-CoV-2 non ferma Babbo Natale: da qualche minuto è ufficialmente partito, ha lasciato il Polo Nord per il suo viaggio attorno al mondo, per consegnare tutti i regali.

Il viaggio si può seguire sul Google Santa Tracker.

Al momento Babbo Natale sta consegnando i doni nel bel mezzo del Pacifico.