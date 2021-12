Covid: Omicron sta causando più infezioni ma meno ricoveri ospedalieri. E questa è una buona notizia

MeteoWeb

I dati del più grande assicuratore sanitario privato del Sudafrica suggeriscono che la variante Omicron si sta diffondendo più velocemente di qualsiasi precedente variante di coronavirus e mostra segni di fuga immunitaria, con persone sia vaccinate che precedentemente infette più a rischio rispetto alle precedenti ondate.

Oltre il 90% delle nuove infezioni sequenziate in Sudafrica ora coinvolge la variante omicron e, poiché ha sostituito il delta, l’efficacia del vaccino è diminuita, come hanno rivelato i dati presentati dall’assicuratore Discovery Health in un briefing del 14 dicembre.

Due dosi del vaccino Pfizer hanno fornito solo il 33% di protezione contro l’infezione in questa onda alimentata da Omicron, secondo l’analisi, in calo rispetto all’80% nell’ultima ondata alimentata dalla variante delta del Sudafrica. La protezione contro i sintomi gravi che richiedono il ricovero ospedaliero ha resistito meglio, al 70% nell’attuale ondata rispetto al 93% nell’ultima.

Omicron sembra essere anche più capace del Delta di penetrare le difese immunitarie dei soggetti precedentemente infetti. Nella seconda ondata (variante Beta) del Sud Africa, le nuove infezioni erano del 60% più probabili tra i precedentemente infetti quanto lo erano tra i mai infetti. Nella terza ondata (delta), i precedentemente infetti hanno corso solo il 40% in più di rischio rispetto ai mai infetti. Ma nell’attuale ondata, i nuovi casi sono il 73% più comuni tra i precedentemente infetti come tra i mai infetti.

I dati di Discovery Health coprono il periodo dal 15 novembre al 7 dicembre e includono oltre 211.000 risultati dei test Covid con il loro successivo decorso clinico. Di questi, circa 78 000 sono stati considerati infezioni da Omicron. Circa il 41% di quelli testati aveva ricevuto due dosi di vaccino Pfizer. L’analisi è stata condotta in collaborazione con il South African Medical Research Council.

Ricoveri ospedalieri

I dati suggeriscono che le infezioni nell’attuale ondata hanno meno probabilità di portare al ricovero ospedaliero rispetto alle precedenti ondate di Sud Africa. Dopo l’adeguamento per lo stato di vaccinazione, il rischio di ricovero ospedaliero per gli adulti di nuova diagnosi è inferiore del 29% rispetto alla prima ondata, ha affermato Shirley Collie, statistica di Discovery Health, presentando i risultati. “Inoltre“, ha detto, “gli adulti ricoverati in ospedale attualmente hanno una minore propensione a essere ricoverati in unità di terapia intensiva e terapia intensiva, rispetto alle ondate precedenti“.

Tra i bambini, invece, il tasso di ricoveri ospedalieri è aumentato del 20%. Ma questi casi sono per lo più lievi e il rischio assoluto nei bambini rimane basso, ha detto Collie.

L’amministratore delegato di Discovery, Ryan Noach, ha dichiarato: “Speriamo che l’attuale esperienza di covid-19 causata dalla variante dell’omicron, per la maggior parte malattia lieve, rimanga invariata. Nonostante ciò, rimaniamo preoccupati che i sistemi sanitari possano ancora subire pressioni considerando l’alto tasso di diffusione”.

Anche il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Africa, Matshidiso Moeti, ha descritto un’ondata caratterizzata da una diffusione più rapida e da malattie meno gravi. “Siamo cautamente ottimisti“, ha detto in un briefing del 14 dicembre, “poiché stiamo assistendo a un minor numero di morti durante le prime settimane di questa ondata attuale rispetto alle precedenti ondate“.

I ricercatori dell’Università di Hong Kong che hanno studiato l’omicron in colture ex vivo del tratto respiratorio hanno scoperto che si replica 70 volte più velocemente del delta nei bronchi umani, ma 10 volte più lentamente del delta nel tessuto polmonare umano. La prima scoperta potrebbe spiegare la rapida diffusione dell’omicron, hanno scritto gli autori, mentre la seconda scoperta “potrebbe essere un indicatore di una minore gravità della malattia“.

I dati dei ricercatori non sono ancora stati pubblicati o sottoposti a revisione paritaria. Michael Chan Chi-wai, che ha guidato lo studio, ha avvertito che “infettando molte più persone, un virus molto infettivo può causare malattie e morte più gravi anche se il virus stesso può essere meno patogeno”. Data la sua capacità di sfuggire parzialmente all’immunità dai vaccini e dalle infezioni passate, ha affermato, “è probabile che la minaccia complessiva della variante omicron sia molto significativa”.