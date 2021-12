Oms: “il 2022 sia l’anno che mette fine alla pandemia”

MeteoWeb

Il 2022 deve essere l’anno “in cui mettiamo fine alla pandemia” da Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanita’, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Con riferimento al periodo delle feste di fine anno, il capo dell’Oms si e’ rivolto alle persone e alle famiglie che intendono passare del tempo insieme invitando alla cautela e a riflettere bene sulle scelte in questo senso: “un evento annullato e’ meglio che una vita di meno“, ha sottolineato. “Non c’e’ dubbio che con l’aumento degli incontri sociali nel periodo delle vacanze in molti Paesi condurra’ a un aumento dei casi“, ha affermato il direttore generale dell’Oms. “Siamo tutti stanchi di questa pandemia e vogliamo tutti passare piu’ tempo con le nostre famiglie e amici, vogliamo tornare alla vita normale. Il piu’ rapido modo di farlo e’ di prendere le decisioni difficili per proteggere noi stessi e gli altri. In alcuni casi, si tratta di annullare o posticipare eventi”, ha aggiunto. “E’ meglio annullare oggi e celebrare piu’ tardi che celebrare oggi e piangere domani”. ha detto Tedros.

“Se vogliamo porre fine alla pandemia l’anno prossimo dobbiamo porre fine all’iniquita’ e far si che il 70% della popolazione in ogni Paese sia vaccinata entro la meta’ dell’anno prossimo“, ha aggiunto.